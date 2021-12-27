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أخبار عاجلة
بايدن يوقع على مرسوم الميزانية الدفاعية الأميركية لعام 2022
Lebanon 24
27-12-2021
|
20:30
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