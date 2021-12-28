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علي درويش لـ"صوت كل لبنان": أزمة تعطيل مجلس الوزراء مرتبطة بالأزمة القضائية واجتراح الحلول لا يكون من خلال مجلس الوزراء لأن لا سلطة له على القضاء بل من خلال مجلس النواب

Lebanon 24
28-12-2021 | 00:32
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