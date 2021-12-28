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علي درويش: الرئيس ميقاتي يتلمّس الواقع الذي يعيشه اللبنانيون وهو لن يترك الأمور تنزلق إلى وضع حرج أكثر ولا يمكن تفريغ البلد من كل السلطات

Lebanon 24
28-12-2021 | 00:39
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ميقاتي: هدفنا هو إجراء الانتخابات النيابية وهو الاستحقاق الابرز الذي يتطلع اليه اللبنانيون والمجتمع الدولي كونه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد بعد الاحداث التي انطلقت في 17 تشرين الاول 2019
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28/12/2021 15:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/12/2021 15:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/12/2021 15:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/12/2021 15:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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