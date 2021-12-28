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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي: أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب

Lebanon 24
28-12-2021 | 03:36
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28/12/2021 15:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في السراي الحكومي الكبير
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28/12/2021 15:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/12/2021 15:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان ترافقه السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو والوفد المرافق في السراي الحكومي الكبير.
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28/12/2021 15:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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