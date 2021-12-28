رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي: أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب

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