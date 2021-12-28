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ميقاتي: قبلنا المهمة ولم نتردد في تحمّلها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة

Lebanon 24
28-12-2021 | 03:38
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