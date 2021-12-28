أخبار عاجلة

ميقاتي: لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة

Lebanon 24
28-12-2021 | 03:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الإنفلات بسعر الدولار لا يجوز السكوت ولا يمكن للدولة أن تقول إنها لا يمكن أن تفعل شيئاً... ما نحتاجه هو قرار وتحمل مسؤولية... ولا يجوز الدولار أن يرتفع بهذا الشكل ومخاطره كبيرة على البلد ويتطلب تدخلاً جريئاً وشجاعاً
lebanon 24
28/12/2021 15:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عن إمكانية استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة : خلال الحرب لا نغيّر الضباط ونحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي
lebanon 24
28/12/2021 15:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية
lebanon 24
28/12/2021 15:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه
lebanon 24
28/12/2021 15:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:53 | 2021-12-28
07:36 | 2021-12-28
07:35 | 2021-12-28
07:34 | 2021-12-28
07:08 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website