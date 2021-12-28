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ميقاتي: لم أقصد في اطلالتي اليوم أن اعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل أو أن اكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات
Lebanon 24
28-12-2021
|
03:39
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