أخبار عاجلة

ميقاتي: منذ اليوم الاول للازمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا اضافيا يصعب تجاوزه

Lebanon 24
28-12-2021 | 03:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني
lebanon 24
28/12/2021 15:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء في الظروف الحالية المتشنجة ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف ما يؤدي لتفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدًا
lebanon 24
28/12/2021 15:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عند بري اليوم للبحث في الاتصالات والمخارج الحكومية
lebanon 24
28/12/2021 15:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة الحكومية الاولى: انطلاقة هادئة والوزراء التزموا بالكتمان
lebanon 24
28/12/2021 15:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:53 | 2021-12-28
07:36 | 2021-12-28
07:35 | 2021-12-28
07:34 | 2021-12-28
07:08 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website