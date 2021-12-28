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ميقاتي: مشكلتنا الكبرى في لبنان اننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى الا من خلال الالتزام اولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية

Lebanon 24
28-12-2021 | 03:43
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28/12/2021 15:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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الرئيس عون خلال المؤتمر الصحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة: أهلاً بكم سعادة الأمين العام في لبنان في زيارتكم الأولى إليه وأنتم على رأس المنظمة الدولية بعدما توليتم من العام 2005 الى العام 2015 مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين
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