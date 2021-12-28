أخبار عاجلة

ميقاتي: إننا امام عام جديد مصيري وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي

Lebanon 24
28-12-2021 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قرداحي: نحن اليوم امام تطورات جديدة وماكرون ذاهب إلى السعودية بزيارة رسمية وفهمت من ميقاتي أن الفرنسيين يرغبون أن تكون هنالك استقالة لي تسبق هذه الزيارة
lebanon 24
28/12/2021 15:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الخميس الماضي مفصل لمرحلة جديدة في ما يتعلق بالتعاطي مع الشأن السياسي الداخلي
lebanon 24
28/12/2021 15:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الانتخابية في مجلس النواب الليبي تقترح تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات
lebanon 24
28/12/2021 15:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ عاصم عراجي لـ"الجديد": كلجنة صحة وافقنا على خطة التغطية الصحية الشاملة ولكن الخلاف السياسي في البلد عطّلها وتم اقتراح اتباعها للصندوق الوطني للضمان الجتماعي وليس لمؤسسة أخرى
lebanon 24
28/12/2021 15:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:53 | 2021-12-28
07:36 | 2021-12-28
07:35 | 2021-12-28
07:34 | 2021-12-28
07:08 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website