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ميقاتي في حوار مع الصحافيين: سأسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسنعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة

Lebanon 24
28-12-2021 | 03:48
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ميقاتي يدعو إلى طاولة حوار: سأسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء
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28/12/2021 15:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
درويش: ميقاتي يبذل كل جهده لعودة مجلس الوزراء للانعقاد
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28/12/2021 15:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء
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28/12/2021 15:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: منذ اليوم الاول للازمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا اضافيا يصعب تجاوزه
lebanon 24
28/12/2021 15:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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