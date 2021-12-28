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ميقاتي: عندما أجد أن استقالتي هي الحل لن أتأخر ثانية أما إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب لن أستقيل أبداً
Lebanon 24
28-12-2021
|
03:49
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