أخبار عاجلة

ميقاتي: عندما أجد أن استقالتي هي الحل لن أتأخر ثانية أما إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب لن أستقيل أبداً

Lebanon 24
28-12-2021 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: إستقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور لو كانت الخطوة تؤدي الى حلّ فأنا لا أتردد في اتخاذها لكن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع
lebanon 24
28/12/2021 15:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من المؤسف القول أنه عندما إنسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات
lebanon 24
28/12/2021 15:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كان السعي دائماً لوضح الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح
lebanon 24
28/12/2021 15:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رضوان عقيل لصار الوقت : الرئيس ميقاتي عندما التقى الرئيس بري بعد زيارة غوتيريس أعرب أنه لا يقبل بأي امر غير دستوري او لا ينص عليه القانون والبعض حاول تصوير الامر على انه اشكال بين الاثنين وهذا ليس صحيحاً
lebanon 24
28/12/2021 15:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:53 | 2021-12-28
07:36 | 2021-12-28
07:35 | 2021-12-28
07:34 | 2021-12-28
07:08 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website