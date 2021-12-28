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ميقاتي: نحنُ ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل ومسؤوليتنا أن يحصل هذا الاستحقاق في وقته

Lebanon 24
28-12-2021 | 04:02
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