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ميقاتي: لغة الحوار ليست مقطوعة والتواصل موجود وهناك حث وطني لدى جميع الافرقاء

Lebanon 24
28-12-2021 | 04:04
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الرئيس ميقاتي من طرابلس: أتعاطى بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجمُها وأعطي النقاش والحوار مداه الأقصى لكنَّ التحاور يقفُ عند حدود قناعات وطنية وشخصية
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