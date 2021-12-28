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عبد اللهيان: التفاوض يجري على نص واحد مشترك ويمكن التوصل لاتفاق قريبا إذا توفرت حسن النوايا

Lebanon 24
28-12-2021 | 04:42
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