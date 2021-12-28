أخبار عاجلة

رفع جلسة البرلمان الاردني لمناقشة مشروع التعديل على الدستور إلى الغد بعد عراك بالأيدي بين بعض النواب

Lebanon 24
28-12-2021 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بسبب "كلمة".. عراك بالأيدي في البرلمان الأردني
lebanon 24
28/12/2021 15:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
فشل مقترح التحقيق البرلماني مع الوزراء والنواب.. والجلسة النيابية تنعقد من دونه
lebanon 24
28/12/2021 15:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مجلس النواب اليوم: تأكيد على التعديلات
lebanon 24
28/12/2021 15:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته على رئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري
lebanon 24
28/12/2021 15:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:53 | 2021-12-28
07:36 | 2021-12-28
07:35 | 2021-12-28
07:34 | 2021-12-28
07:08 | 2021-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website