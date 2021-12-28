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وزير الصحة الروسي: أكثر من 78 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

Lebanon 24
28-12-2021 | 05:55
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