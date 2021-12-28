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الرئيس عون أمل خلال استقباله وفوداً من القيادات الأمنية والعسكرية قدمت له التهاني بالأعياد ان تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين

Lebanon 24
28-12-2021 | 07:34
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