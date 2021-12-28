الرئيس عون أمل خلال استقباله وفوداً من القيادات الأمنية والعسكرية قدمت له التهاني بالأعياد ان تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين

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