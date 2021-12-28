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أخبار عاجلة
الإمارات تعيد نظام التعليم عن بعد للمدارس والجامعات بأول أسبوعين من الفصل الثاني (العربية)
Lebanon 24
28-12-2021
|
10:56
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