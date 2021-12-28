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وزير الخارجية الأميركي: ندعم جهود الأمم المتحدة للتحقيق بشكل مستقل في الأحداث التي تشهدها ميانمار (الجزيرة)

Lebanon 24
28-12-2021 | 11:59
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