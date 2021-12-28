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إصابات قياسية وغير مسبوقة في فرنسا بكورونا تحطم الأرقام القياسية على المستوى الأوروبي (روسيا اليوم)

Lebanon 24
28-12-2021 | 13:32
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