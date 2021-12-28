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انفجار عنيف يهز مطار عتق في شبوة اليمنية بعد وصول قوة عسكرية تابعة للتحالف إلى المكان

Lebanon 24
28-12-2021 | 16:21
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