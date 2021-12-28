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أسعار البترول ترتفع مقتربة من عتبة 80 دولاراً للبرميل الواحد بعد وصولها لسعر 79,60 دولاراً

Lebanon 24
28-12-2021 | 17:16
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