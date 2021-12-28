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نائب رئيس الوزراء الروسي: سعر النفط بين 65 و 80 دولار للبرميل سعر مريح في 2022

Lebanon 24
28-12-2021 | 23:11
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