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المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية لـ "صوت لبنان": لا اتصور بأن احدا بالدولة يريد توقف الانترنت موازنتنا ذهبت على شراء المازوت و 350 مليار ليرة هي اعتمادات اضافية للهيئة

Lebanon 24
29-12-2021 | 02:33
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