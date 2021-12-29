المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية لـ "صوت لبنان": لا اتصور بأن احدا بالدولة يريد توقف الانترنت موازنتنا ذهبت على شراء المازوت و 350 مليار ليرة هي اعتمادات اضافية للهيئة

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