أخبار عاجلة

عماد كريدية: جهزنا كل المراسيم والتسعيرات على ان تكون مقبولة من الجميع والتسعيرة جاهزة بإنتظار اجتماع لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار

Lebanon 24
29-12-2021 | 02:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: هناك خشية من أن تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة
lebanon 24
29/12/2021 17:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول واذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات
lebanon 24
29/12/2021 17:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التربية من بعبدا: أناشد الجميع عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل تسيير عجلة الدولة وتمكين المواطنين من العيش ولو بالحدّ المتاح الأدنى من الكرامة
lebanon 24
29/12/2021 17:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء في الظروف الحالية المتشنجة ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف ما يؤدي لتفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدًا
lebanon 24
29/12/2021 17:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:29 | 2021-12-29
10:21 | 2021-12-29
10:03 | 2021-12-29
09:45 | 2021-12-29
09:40 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website