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الرئيس عون استقبل مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد ازعور وعرض معه التحضيرات المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي
Lebanon 24
29-12-2021
|
03:33
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