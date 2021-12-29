الرئيس عون استقبل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم يرافقه امين السر العام للرهبنة الاب ميشال ابو طقة وتمّ عرض عمل الرهبنة في المجالات الانسانية والاجتماعية

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