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الرئيس عون استقبل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم يرافقه امين السر العام للرهبنة الاب ميشال ابو طقة وتمّ عرض عمل الرهبنة في المجالات الانسانية والاجتماعية

Lebanon 24
29-12-2021 | 04:18
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