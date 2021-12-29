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حركة فتح: لقاء عباس مع غانتس محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية (الجزيرة)

Lebanon 24
29-12-2021 | 05:00
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