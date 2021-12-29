أخبار عاجلة

الخارجية الروسية تُعلن عن استعداد موسكو للوساطة بين أنقرة ويريفان في الحوار حول تطبيع العلاقات

Lebanon 24
29-12-2021 | 06:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: العلاقات بين واشنطن وموسكو ليست في أدنى مستوياتها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/12/2021 17:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسية: موسكو لا تتوقع الكثير من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي نظرا لـ"تقويض الثقة"
lebanon 24
29/12/2021 17:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تُعلن عن دعوة وفد من "طالبان" للمشاركة في "صيغة موسكو" بشأن التسوية في أفغانستان في 20 تشرين الاول
lebanon 24
29/12/2021 17:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تُعلن أنّ قنصليتها في مدينة لفيف الأوكرانية تعرضت لهجوم
lebanon 24
29/12/2021 17:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:30 | 2021-12-29
10:29 | 2021-12-29
10:21 | 2021-12-29
10:03 | 2021-12-29
09:45 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website