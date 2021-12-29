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الرئيس عون وقّع مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية باستثناء من رتبة عقيد الى عميد لعدم إرسال مراسيم ضباط الجيش لهذه الرتبة للسنتين السابقتين

Lebanon 24
29-12-2021 | 08:07
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