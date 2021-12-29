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وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يُعيّن رينا أميري مبعوثة خاصة للمرأة الأفغانية وحقوق الإنسان (الحرة)
Lebanon 24
29-12-2021
|
10:30
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