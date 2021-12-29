وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يكشف في هذه الأثناء على شحنة الليمون في مرفأ بيروت والتي ضبط بداخلها حوالي ٩ مليون حبة كبتاغون كانت متوجهة إلى الخليج

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