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مسؤول أميركي: الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين سيجري بـ"طلب من الرئيس الروسي" (الشرق)

Lebanon 24
29-12-2021 | 13:03
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