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الشرطة السودانية: إغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا

Lebanon 24
29-12-2021 | 15:59
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