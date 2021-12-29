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الملك سلمان: رؤية 2030 تسعى إلى خلق اقتصاد متين قادر على مواجهة التحديات

Lebanon 24
29-12-2021 | 16:22
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