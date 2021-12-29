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الملك سلمان يدعو لبنان إلى إنهاء هيمنة "حزب الله" على مفاصل الدولة

Lebanon 24
29-12-2021 | 17:00
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الملك سلمان: نقف إلى جانب الشعب اللبناني ونحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها وإيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة
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30/12/2021 02:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/12/2021 02:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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