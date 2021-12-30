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السعودية: قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن يدخل حيّز التنفيذ

Lebanon 24
30-12-2021 | 02:58
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