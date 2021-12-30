الرئيس عون استقبل سفير لبنان في الجزائر السفير محمد حسن واطّلع منه على التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في الجزائر والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها كما وضعه في أجواء أوضاع الجالية اللبنانية

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