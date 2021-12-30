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مطلوب بلاكيت دم من فئة B+ لمريضة في مستشفى hotel dieu للتواصل: 71349996

Lebanon 24
30-12-2021 | 05:05
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مطلوب ٧ بلاكيت دم من فئة A- لطفل صغير يدعى كيفن عمره 13 سنة مصاب بالسرطان لإجراء عملية ضرورية في مستشفى أوتيل ديو..يرجى من المتبرعين التواصل عبر الواتساب على الرقم 71755755
lebanon 24
30/12/2021 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة A أم B في مستشفى اوتيل ديو للتبرع: 330966-03
lebanon 24
30/12/2021 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A- أو o- في مستشفى الجامعة الاميركية للتواصل 70926649
lebanon 24
30/12/2021 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/12/2021 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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