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الدبيبة: المرحلة كانت حرجة ولكن الصراع ما زال في خانته السياسية وليس الاقتتال

Lebanon 24
30-12-2021 | 05:24
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رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ عاصم عراجي لـ"الجديد": كلجنة صحة وافقنا على خطة التغطية الصحية الشاملة ولكن الخلاف السياسي في البلد عطّلها وتم اقتراح اتباعها للصندوق الوطني للضمان الجتماعي وليس لمؤسسة أخرى
lebanon 24
30/12/2021 18:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/12/2021 18:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/12/2021 18:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/12/2021 18:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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