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مستشار كبير المفاوضين الايرانيين لـ"سكاي نيوز": يُمكن التوصل لاتفاق في غضون فترة قصيرة لو التزم الطرف الآخر بتعهدات 2015

Lebanon 24
30-12-2021 | 05:40
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