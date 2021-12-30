أخبار عاجلة

إصابة لاعب رابع في نادي "أتليتكو مدريد" بكورونا إضافة لمدرب الفريق

Lebanon 24
30-12-2021 | 06:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شبكة CNBC: دوري كرة القدم الأميركية سيؤجل مباريات بنهاية الأسبوع بسبب إصابة 100 لاعب بكورونا
lebanon 24
30/12/2021 18:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: تسجيل 3947 إصابة يومية بكورونا هي الأعلى منذ أيلول الماضي
lebanon 24
30/12/2021 18:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يعلن إصابة 3 لاعبين جدد بفيروس كورونا
lebanon 24
30/12/2021 18:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كاليفورنيا أول ولاية أميركية تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا
lebanon 24
30/12/2021 18:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:01 | 2021-12-30
10:58 | 2021-12-30
10:52 | 2021-12-30
10:37 | 2021-12-30
10:23 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website