أخبار عاجلة

الكاظمي: نجحنا في ترطيب الأجواء إقليميا وعلاقاتنا الدولية قربت وجهات النظر لتجنيب المنطقة حربا

Lebanon 24
30-12-2021 | 08:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عبد اللهيان: كان هناك تشاطر في وجهات النظر على ان كافة المشكلات والملفات الاقليمية يجب ان تحل بين اهل المنطقة بانفسهم
lebanon 24
30/12/2021 18:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء ولقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ
lebanon 24
30/12/2021 18:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مشلب: في السياسة لم يطلب أحد منا أي شيء والنقاش كان قانونيا ووجهات النظر مختلفة
lebanon 24
30/12/2021 18:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي في مفاوضات فيينا: الاجتماع التنسيقي عقد دون إيران لتبادل وجهات النظر
lebanon 24
30/12/2021 18:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:01 | 2021-12-30
10:58 | 2021-12-30
10:52 | 2021-12-30
10:37 | 2021-12-30
10:23 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website