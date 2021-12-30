16
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الوفد الإيراني: تقدّم في مجال رفع العقوبات في مفاوضات فيينا قبل تعليقها
Lebanon 24
30-12-2021
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الوفد الإيراني المفاوض في فيينا: على واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها من الاتفاق
Lebanon 24
الوفد الإيراني المفاوض في فيينا: على واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها من الاتفاق
30/12/2021 21:55:50
30/12/2021 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر إيرانية: مباحثات بين الوفد الإيراني والأوروبي في فيينا تركز على ملف رفع العقوبات
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر إيرانية: مباحثات بين الوفد الإيراني والأوروبي في فيينا تركز على ملف رفع العقوبات
30/12/2021 21:55:50
30/12/2021 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: الجولة 8 من مفاوضات فيينا ستبحث رفع العقوبات والحصول على ضمانات أميركية
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: الجولة 8 من مفاوضات فيينا ستبحث رفع العقوبات والحصول على ضمانات أميركية
30/12/2021 21:55:50
30/12/2021 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: مفاوضات فيينا ستبحث مسودة مشتركة حول العقوبات والإجراءات النووية
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: مفاوضات فيينا ستبحث مسودة مشتركة حول العقوبات والإجراءات النووية
30/12/2021 21:55:50
30/12/2021 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
Lebanon 24
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
22:20 | 2021-12-29
29/12/2021 10:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
01:25 | 2021-12-30
30/12/2021 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
02:20 | 2021-12-30
30/12/2021 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
01:54 | 2021-12-30
30/12/2021 01:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُلغي حفلها بعيد رأس السنة.. وتُفاجئ المتابعين بهذا الطلب: ادعولي!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُلغي حفلها بعيد رأس السنة.. وتُفاجئ المتابعين بهذا الطلب: ادعولي!
02:00 | 2021-12-30
30/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
14:34 | 2021-12-30
مستشارة الأمين العام للأمم في ليبيا ستيفاني ويليامز تجدد التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة الوطنية في البلاد (سكاي نيوز عربية)
14:16 | 2021-12-30
"الحرة" عن وكالة رويترز: عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا الشرقية يتجاوز المليون
14:14 | 2021-12-30
18 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين الأمن العراقي وتاجر مخدرات في بابل (العربية)
14:07 | 2021-12-30
السفارة الأميركية في الخرطوم: ندين مقتل 4 متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات باحتجاجات اليوم (الجزيرة)
14:04 | 2021-12-30
المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي: مستشارو التحالف الدولي سيكونون بقاعدتي عين الأسد وحرير (العربية)
فيديو
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
30/12/2021 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
30/12/2021 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
04:49 | 2021-12-29
30/12/2021 21:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact