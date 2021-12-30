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واشنطن تقول إنها "قلقة" حيال إطلاق إيران صاروخ إلى الفضاء وتؤكد "التزامها المحادثات" (الشرق)

Lebanon 24
30-12-2021 | 13:08
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