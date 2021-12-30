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وزير الخارجية الأميركي: مستاؤون بشدة إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة ضد المتظاهرين

Lebanon 24
30-12-2021 | 17:00
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