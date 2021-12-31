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نداء انساني: مريض بحاجة إلى دم من فئة A- negativeفي مستشفى السان جورج ـ الحدث للتبرع الرجاء الاتصال بـ 03734440

Lebanon 24
31-12-2021 | 00:25
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31/12/2021 12:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/12/2021 12:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة في مستشفى بعبدا الحكومي بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB+ أو O+ أو O-... للتبرع الإتصال على: 70132236
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31/12/2021 12:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة A أم B في مستشفى اوتيل ديو للتبرع: 330966-03
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31/12/2021 12:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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