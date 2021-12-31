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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة: عشرات المدنيين قتلوا بغارات جوية في إقليم تيغراي الإثيوبي هذا الأسبوع
Lebanon 24
31-12-2021
|
02:39
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