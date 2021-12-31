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لافروف: إذا لم ترد واشنطن على مقترحاتنا الأمنية بزمن محدد سنتحرك لحماية مصالحنا

Lebanon 24
31-12-2021 | 04:48
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